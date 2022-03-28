Son dakika haberleri! Savaşta ölen 2 Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi
AA - Abdullah Tevge - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerler Pavel Chernikov ve Roman Valkov, Lviv'de toprağa verildi.
Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerler Pavel Chernikov ve Roman Valkov, Lviv'de toprağa verildi.
Peter ve Paul Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan ölen askerlerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.
1990 doğumlu Pavel Chernikov ve 1975 doğumlu Roman Valkov, 18 Mart Cuma günü Ukrayna'nın doğusunda çıkan çatışmalarda ölmüştü.