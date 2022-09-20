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Son dakika haberleri... Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

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Son dakika haberleri... Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Çamlıca Mahallesi'nde yaralı peçeli baykuş bulan vatandaşlar, Akyazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bilgi verdi.

Ekiplerce alınan baykuş, tedavi ve bakımı için Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yaralı baykuş, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çamlıca Sakarya Akyazı Güncel Haberler Son Dakika

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