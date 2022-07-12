Son dakika haberleri... Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü Son dakika haberleri... Kırşehir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kırşehir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kırşehir'in Akçaağıl köyünde 15 gün önce tarlada sahte alkollü içki aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen S.T (39), yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden S.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Serkan Güner - Güncel Akçaağıl Kırşehir Güncel Haberler Son Dakika

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