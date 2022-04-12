Son dakika haberleri: Real Madrid'in eski futbolcusu Rincon, geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralandı (1)

Kolombiya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski futbolcularından Freddy Rincon, Kolombiya'nın Cali kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kendi kullandığı araçla bir otobüse çarpan Rincon'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.