Son dakika haberleri: Real Madrid'in eski futbolcusu Rincon, geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralandı (1)
AA - Juan Sebastian Arias Rodriguez - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Kolombiya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski futbolcularından Freddy Rincon, Kolombiya'nın Cali kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Kolombiya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski futbolcularından Freddy Rincon, Kolombiya'nın Cali kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kendi kullandığı araçla bir otobüse çarpan Rincon'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.