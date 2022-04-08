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Son dakika haber | Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Özge Bozo - Güncel
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Son dakika habere göre Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programda, şehit polisler mezarı başında anıldı.

Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

ERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programda, şehit polisler mezarı başında anıldı.

Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 7 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu..

Düzenlenen programda protokol ve şehit yakınları tarafından şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Son dakika haber | Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

Son dakika haber | Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

Son dakika haber | Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

Son dakika haber | Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

Son dakika haber | Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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