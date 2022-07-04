Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

AA - Sarp Özer - Güncel
 - Güncelleme:

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından açılan taciz ateşinde, Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

AA / Sarp Özer - Güncel

Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title