Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından açılan taciz ateşinde, Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi. BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi. AA / Sarp Özer - Güncel Irak Güncel Haberler

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