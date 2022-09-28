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Parkta patlatılan torpilden sonra kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Parkta patlatılan torpilden sonra kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de yaşayan 11 yaşındaki Mehmet Akhan parkta oynadığı sırada fenalaşıp yere düştü. Hastaneye kaldırılan Akhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta eğlenme amacıyla torpil patlatıldığını, kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan, birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TORPİL SESİNDEN KORKMUŞ

Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta eğlenme amacıyla torpil patlatıldığını, kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Akhan'ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Mehmet Akhan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Pamukkale Güncel Haberler

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