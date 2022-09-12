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Son dakika haberleri! Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

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Son dakika haberleri! Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Son dakika haberleri: Uşak Valiliği koordinesinde hazırlanan yardımları taşıyan tır ve kamyon, Pakistan'daki selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Uşak Valiliği koordinesinde hazırlanan yardımları taşıyan tır ve kamyon, Pakistan'daki selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sel felaketinden mağdur olanlar için Uşak Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesince destek verildi.

Gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu koliler, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde birer tır ve kamyona yüklendi.

Daha sonra araçlar, sel bölgesine uğurlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Pakistan Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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