Son dakika haberleri... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3)
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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Son dakika haberi: YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMERU İÇİN TÖRENHakkari'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Kılıç için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMERU İÇİN TÖREN
Hakkari'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Kılıç için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından polis memuru Kılıç'ın cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel