Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. AA / Sertaç Bulur - Güncel Güncel Haberler

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