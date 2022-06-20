Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
AA / Sertaç Bulur - Güncel