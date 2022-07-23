Son dakika haberleri! Malatya'da yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu Son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan Mehmet Özet'ten (70) haber alamayan komşuları, Özet'i balkonda hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Özet'in cenazesi, ilk inceleme için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna, burada yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldı. AA / Kadir Aydın - Güncel Mehmet Özet Doğanşehir Malatya Kıbrıs Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Malatya'da yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.