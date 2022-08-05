Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 5 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 5 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 5 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya PKK Güncel Haberler Son Dakika

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