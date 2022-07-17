Son dakika haberleri! Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Son dakika haberleri! Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente başka bir ilden bazı şüphelilerin silah getirip satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Günedoğru Mahallesi girişinde yol kontrolü yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Jandarma Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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