Son dakika haberleri! Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente başka bir ilden bazı şüphelilerin silah getirip satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Günedoğru Mahallesi girişinde yol kontrolü yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. AA / Kadir Aydın - Güncel Doğanşehir Jandarma Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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