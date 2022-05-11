Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 6 otomobilden akü, bir iş yerinden hilti, matkap, kablo, kaynak makinesi gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlıyı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel