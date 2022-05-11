Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 6 otomobilden akü, bir iş yerinden hilti, matkap, kablo, kaynak makinesi gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlıyı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title