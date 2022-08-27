Son dakika haberleri... Libya'da silahlı gruplar arasında çatışma Güncel Haberler Son dakika haber: Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı. Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı. Yerel medyaya göre, Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında yerel saat ile 02 sularında çatışma çıktı. Hafif ve orta ağırlıkta silahların kullanıldığı çatışmalar başkentin tamamında yaklaşık 3 saat boyunca duyuldu. Kaynak: AA / Güncel Tripoli Libya Güncel Haberler Son Dakika

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