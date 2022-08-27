Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Libya'da silahlı gruplar arasında çatışma

Güncel Haberler

Son dakika haber: Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Yerel medyaya göre, Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında yerel saat ile 02 sularında çatışma çıktı. Hafif ve orta ağırlıkta silahların kullanıldığı çatışmalar başkentin tamamında yaklaşık 3 saat boyunca duyuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Tripoli Libya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title