Son dakika haberleri | Kütahya'da işçi servisi traktöre çarptı: 20 yaralı (2) Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre YARALI SAYISI 20'YE ÇIKTIKütahya'da İbrahim Uslu'nun kullandığı 43 HD 858 plakalı işçi servis midibüsünün önünde giden Mükerrem Güvenli yönetimindeki 43 AAD 925 plakalı pancar yüklü traktöre çarptığı kazada yaralı sayısı 20'ye çıktı. YARALI SAYISI 20'YE ÇIKTI Kütahya'da İbrahim Uslu'nun kullandığı 43 HD 858 plakalı işçi servis midibüsünün önünde giden Mükerrem Güvenli yönetimindeki 43 AAD 925 plakalı pancar yüklü traktöre çarptığı kazada yaralı sayısı 20'ye çıktı. Yaralanan midibüs sürücüsü Uslu ile diğer yaralılar, hastanede tedaviye alındı.Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İbrahim Uslu Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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