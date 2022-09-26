Son dakika haberleri! Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Son dakika haberler: Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Köpenez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Köpenez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, öğle saatlerinde ihbarın alınmasının hemen ardından yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Dündar, "Yangına 15 arazöz, 2 helikopter ve 3 uçakla müdahale sürüyor. Hisarcık, Emet ve Simav ilçelerinden de takviye ekipler sevk edildi. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sahada ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi. Güncel Kaynak: AA / Yasin Tunçer Hisarcık Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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