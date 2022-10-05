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Son dakika haberleri | Kudüs Tugayları askeri geçit töreni düzenledi

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Son dakika gündem haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kudüs Tugayları'nın geçitinden detaylar Kudüs Tugayları mensuplarının silahlarıyla poz vermesi GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, hareketin kuruluşunun 35.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kudüs Tugayları'nın geçitinden detaylar

Kudüs Tugayları mensuplarının silahlarıyla poz vermesi GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, hareketin kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla Gazze Şeridi'ndeki en-Nasirat Mülteci Kampı'nda askeri geçit töreni düzenledi.

Kaynak: AA / Mohammed Alaloul - Güncel

Gazze Kudüs Güncel Haberler Son Dakika

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