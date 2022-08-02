Son dakika haber | Korkuteli'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber | Korkuteli'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Korkuteli ilçesinde, bahçesinde 30 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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Korkuteli ilçesinde, bahçesinde 30 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulucak Mahallesi'nde yaşayan A.U'nun Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bahçeye ekilmiş 30 kök kenevir bulundu.

Kenevirleri topraktan sökerek imha eden ekipler, A.U'yu gözaltına aldı.

AA / Sezen Gürbüz - Güncel

Korkuteli Jandarma Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

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