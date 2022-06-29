Son dakika haberleri | Kız çocuklarına yardım eden Haydar Can'ı öldüren sanıklar için 'yaş' kararı

ANKARA'da, parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mert T. (17), kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, Yunus S.'nin (17) de hastaneden doğum kayıtları talep edildi. Sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapse çarptırılabilecek.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, geçen yıl 31 Ekim'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı yerdeki Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekibince ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Mert T. ile Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Müşteki avukatları, sanıkların kemik yaşlarının tam olarak tespit edilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mert T.'nin kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, Yunus S.'nin de hastaneden doğum kayıtlarının talep edilmesine karar verdi. Suça sürüklenen sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.