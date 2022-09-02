Son dakika haberleri | Keşan'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Keşan ilçesinde elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Keşan ilçesinde elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kalfalar Sokak'ta elektrik kablolarını kesip çaldığı belirlenen İ.O., Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel Keşan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Keşan'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.