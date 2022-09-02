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Son dakika haberleri | Keşan'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Son dakika haberleri | Keşan'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Keşan ilçesinde elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Keşan ilçesinde elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kalfalar Sokak'ta elektrik kablolarını kesip çaldığı belirlenen İ.O., Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / İlker Gürel - Güncel

Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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