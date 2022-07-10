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Son dakika haberleri: Kazada ölen 21 yaşındaki Burak, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akçay - Güncel
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Son dakika haberleri: Kazada ölen 21 yaşındaki Burak, toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'da, tarlaya savrulan ve yangın çıkan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Burak Taşdemir (21), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KÜTAHYA'da, tarlaya savrulan ve yangın çıkan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Burak Taşdemir (21), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde oturan Burak Taşdemir, dün Çavdarhisar ilçesine kurbanlık keçi bırakıp, geri dönmek için 43 FH 186 plakalı otomobille yola çıktı. Taşdemir, Hisarcık-Simav kara yolunun 3'üncü kilometresine geldiğinde, otomobilin kontrolünü kaybetti. Tarlaya savrulan araç, alev alırken, Taşdemir de sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Sürücü Taşdemir'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Burak Taşdemir'in cenazesi, ailesi, yakınları ve köylülerin Karaağıl köyünde kıldığı namazın ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Güncel

Çavdarhisar Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

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