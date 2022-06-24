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Son dakika haberleri | Kars'ta anne ile oğlunu tüfekle öldüren sanık 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

AA - İsmail Kaplan - Güncel
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Son dakika haberleri | Kars'ta anne ile oğlunu tüfekle öldüren sanık 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Son dakika haber... Kars'ta anne ile oğlunu tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kars'ta anne ile oğlunu tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mesut Saçu, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada diyecekleri sorulan Saçu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Figen Karadağ ile oğlu Mert Muhammet'i tüfekle öldürüp paralarını aldığı ileri sürülen Saçu'ya "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 20 yıl hapis cezası verdi.

Olay

İstanbul'dan Temmuz 2020'de geldikleri Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde satın almak için ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan anne Figen (46) ve oğlu Mert Muhammet Karadağ'ın (24) cesetleri, kentteki su kuyusunda bulunmuştu. Anne ile oğlunu tüfekle öldürüp parasını aldıktan sonra cesetlerini su kuyusuna attığı öne sürülen zanlı Mesut Saçu (30) tutuklanmıştı.

AA / İsmail Kaplan - Güncel

Iğdır Kars Güncel Haberler Son Dakika

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