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Son dakika haberleri... Karaman'dan Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

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Son dakika haberleri... Karaman'dan Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

Son dakika haber: Karaman Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 yardım tırı, Pakistan'daki sel bölgesine uğurlandı.

Karaman Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 yardım tırı, Pakistan'daki sel bölgesine uğurlandı.

Valiliğin düzenlediği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanlarının destek verdiği kampanya kapsamında Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için yardım tırı hazırlandı.

Gıda ve temizlik ürünleri yüklü 2 tır, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda törenle yola çıktı.

Vali Tuncay Akkoyun, Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ülkenin neredeyse 3'te 2'sinin sular altında kaldığını söyledi.

Sel nedeniyle insanların öldüğünü, çok sayıda kişinin de mağduriyet yaşadığını aktaran Akkoyun, "Buna duyarsız kalmamız mümkün değil. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız, büyük bir devletiz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum coğrafyalarda veya afet yaşanan bir coğrafyada geçmişte olduğu gibi, bugün de duyarsız kalmamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

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