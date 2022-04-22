Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Ömer Koç - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Bir son dakika haberine göre PENÇE Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün (23) acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.

PENÇE Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün (23) acı haberi,  Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün acı haberi, Hasancıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesine Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer tarafından verildi. Osman Gök ve Döndü Gök, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Eve ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Piyade Uzman Çavuş, Kahramanmaraş, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title