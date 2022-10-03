Son dakika haberleri... İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü, birini yaraladı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı yakınında baskın düzenleyen İsrail güçleri, araçları içinde bulunan 3 Filistinliye ateş açtı. Olayda Filistinli Basil Besbus ve Halid Anber hayatını kaybederken, Selame Rafet ise yaralandı. İsrail güçlerinin ölen Filistinlilerin cenazelerini götürdüğü, yaralı Filistinliyi de gözaltına aldığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına almak için işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Güncel Kaynak: AA / Hacer Başer Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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