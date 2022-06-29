Son dakika haberleri... Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Hafaci: "Sincar'ı illegal silahlı yapılardan temizleyeceğiz" Son dakika gündem haberine göre Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Tahsin Hafaci, Musul'a bağlı Sincar'ın ordu kontrolünde bulunduğunu, orada hiçbir illegal yapının (terör örgütü PKK) bulunmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Tahsin Hafaci, Musul'a bağlı Sincar'ın ordu kontrolünde bulunduğunu, orada hiçbir illegal yapının (terör örgütü Pkk ) bulunmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Tuğgeneral Hafaci, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı, oradaki son güvenlik gelişmeleri ve ilçedeki durum hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel Musul Irak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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