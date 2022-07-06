Son dakika haberleri | Husumetlisi bıçakladı, hastanede kurtarılamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Husumetlisi bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Abdulkadir Aydınışık - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Husumetlisi bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kordonda yürüyüş yapan Alim İçen (23), husumetli olduğu Alican K. (18) tarafından bıçaklanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kordonda yürüyüş yapan Alim İçen (23), husumetli olduğu Alican K. (18) tarafından bıçaklanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edremit ilçesinin turistik Akçay Sarıkız Mahallesi kordonunda, saat 00.30 sıralarında yürüyüş yapan Alim İçen, Alican K. ve arkadaşı Ö.F.S. (22) ile karşılaştı. İddiaya göre, İçen ile kız meselesinden aralarında husumet bulunan Alican K. tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Alican K., İçen'i karnından bıçakladı. Alican K. ve Ö.F.S., daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Edremit'teki özel hastaneye kaldırılan İçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İçen'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Alican K. ve Ö.F.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Güncel

Edremit Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title