Son dakika haberleri | Husumetlisi bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kordonda yürüyüş yapan Alim İçen (23), husumetli olduğu Alican K. (18) tarafından bıçaklanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edremit ilçesinin turistik Akçay Sarıkız Mahallesi kordonunda, saat 00.30 sıralarında yürüyüş yapan Alim İçen, Alican K. ve arkadaşı Ö.F.S. (22) ile karşılaştı. İddiaya göre, İçen ile kız meselesinden aralarında husumet bulunan Alican K. tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Alican K., İçen'i karnından bıçakladı. Alican K. ve Ö.F.S., daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Edremit'teki özel hastaneye kaldırılan İçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İçen'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Alican K. ve Ö.F.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.