Son dakika haberleri: Hatay'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 3 zanlı tutuklandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde Fas uyruklu 3 kadının, iş vaadiyle Türkiye'ye getirildikleri ve işkence ile fuhşa zorlandıkları bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, insan kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarından kayıtları bulunan H.Y.Ç, M.T. ve H.T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel