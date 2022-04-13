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Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

AA - Mehmet Gürkan - Güncel
Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Hatay'ın Hassa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Hassa 10. JASAT ekipleri, M.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Gaziantep'ten Hassa'ya uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi fiziki takibe alan ekipler, M.B'yi ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli M.B'nin üst aramasında 93 gram eroin ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

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