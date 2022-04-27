Son dakika haberleri! Harkiv kentinde saldırılar devam ediyor
AA - Narciso Contreras - Güncel
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Son dakika haberleri: Hasar almış binalar Çocuk parkında açılmış füze deliği Bölgede yaşayan bir çocuğun zararı göstermesi Silahla taranmış duvar Hayatını kaybetmiş bir asker Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor.
Hasar almış binalar
Çocuk parkında açılmış füze deliği
Bölgede yaşayan bir çocuğun zararı göstermesi
Silahla taranmış duvar
Hayatını kaybetmiş bir asker Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Kentteki bazı apartmanlar bombardıman sonrası ağır hasar gördü.
AA / Narciso Contreras - Güncel