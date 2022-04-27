Son dakika haberleri! Harkiv kentinde saldırılar devam ediyor

Hasar almış binalar

Çocuk parkında açılmış füze deliği

Bölgede yaşayan bir çocuğun zararı göstermesi

Silahla taranmış duvar

Hayatını kaybetmiş bir asker Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Kentteki bazı apartmanlar bombardıman sonrası ağır hasar gördü.