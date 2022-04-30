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Son dakika haberleri | Güneş enerjisi panelini tamir etmek isterken 6'ncı kattan düşen emekli öğretmen öldü

Demirören Haber Ajansı - Murat Gürkan - Güncel
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Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, güneş enerjisi panelini tamir etmek için çıktığı çatıda, bastığı suntanın kırılmasıyla 6'ncı kattan apartmanın aydınlatma boşluğuna düşen emekli öğretmen İsmail Arslan, hayatını kaybetti.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, güneş enerjisi panelini tamir etmek için çıktığı çatıda, bastığı suntanın kırılmasıyla 6'ncı kattan apartmanın aydınlatma boşluğuna düşen emekli öğretmen İsmail Arslan, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Arslan iddiaya göre, iki gündür arızalı olan güneş enerjisi paneline bakmak için apartmanın altında iş yeri olan ev sahibi Ertan Ülken'den yardım istedi. İddiaya göre Arslan, Ülken'in, "İftardan sonra bakarız, servis çağırırız" söylemine rağmen çatıya çıktı. Çatıda bastığı suntanın kırılmasıyla 6 katlı binanın aydınlatma boşluğuna düşen emekli öğretmen Arslan, ağır yaralandı. Gürültüyü duyan komşular, indikleri bodrum katında Arslan'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Arslan, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Güncel

İsmail Arslan, İsabeyli, Nazilli, Emekli, Güncel, Haberler

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