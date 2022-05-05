Son dakika haberleri... Gostomel Askeri Havaalanında mayın temizleme çalışmaları başladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan ve Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen Gostomel Askeri Havaalanında mayın temizleme çalışmaları başladı.

Rusya- Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırıları sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" Gostomel Askeri Havaalanı hangarında bulunuyor. Havaalanı hangarında, yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçların da enkazları yer alıyor.