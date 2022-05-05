Son dakika haberleri... Gostomel Askeri Havaalanında mayın temizleme çalışmaları başladı
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan ve Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen Gostomel Askeri Havaalanında mayın temizleme çalışmaları başladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan ve Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen Gostomel Askeri Havaalanında mayın temizleme çalışmaları başladı.
Rusya- Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırıları sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" Gostomel Askeri Havaalanı hangarında bulunuyor. Havaalanı hangarında, yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçların da enkazları yer alıyor.
AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel