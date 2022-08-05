Son dakika haberleri... Gazze'de cenaze töreni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Gazze'de cenaze töreni

Gelen son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: İsrail saldırısında ölenlerin kalabalıklar eşliğinde hastane morguna getirilmesi GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Görüntü Dökümü:

İsrail saldırısında ölenlerin kalabalıklar eşliğinde hastane morguna getirilmesi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

AA / Mohammed Dahlan - Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title