Son dakika haberleri... Gazze'de cenaze töreni
Gelen son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: İsrail saldırısında ölenlerin kalabalıklar eşliğinde hastane morguna getirilmesi GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.
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İsrail saldırısında ölenlerin kalabalıklar eşliğinde hastane morguna getirilmesi
GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
AA / Mohammed Dahlan - Güncel