Son dakika gündem: ESKİ NİŞANLISINI KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GÖRÜP, TABANCASINI ATEŞLEDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler

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Son dakika gündem: ESKİ NİŞANLISINI KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GÖRÜP, TABANCASINI ATEŞLEDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika haberler: Gözaltına alınan şüpheli Fatma G. polis eşliğinde Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheli Fatma G. polis eşliğinde Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Fatma G. hastaneye giderken basın mensuplarının 'Neden vurdunuz ' sorusuna ise 'Ölmedi deyin, ne olur' diye cevap verdi. Fatma G. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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