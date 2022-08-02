Son dakika gündem: ESKİ NİŞANLISINI KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GÖRÜP, TABANCASINI ATEŞLEDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberler: Gözaltına alınan şüpheli Fatma G. polis eşliğinde Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
- Güncelleme:
Gözaltına alınan şüpheli Fatma G. polis eşliğinde Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Fatma G. hastaneye giderken basın mensuplarının 'Neden vurdunuz ' sorusuna ise 'Ölmedi deyin, ne olur' diye cevap verdi. Fatma G. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel