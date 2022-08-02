Son dakika gündem: ESKİ NİŞANLISINI KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GÖRÜP, TABANCASINI ATEŞLEDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haberler: Gözaltına alınan şüpheli Fatma G. polis eşliğinde Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Fatma G. polis eşliğinde Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Fatma G. hastaneye giderken basın mensuplarının 'Neden vurdunuz ' sorusuna ise 'Ölmedi deyin, ne olur' diye cevap verdi. Fatma G. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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