Kara yolu kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarpan otomobildeki kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı - Haberler

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Kara yolu kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarpan otomobildeki kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı

Erzurum'da kara yolu kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarpan otomobildeki kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı.

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Erzurum'da kara yolu kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarpan otomobildeki kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı.

Uzman çavuş Beşir Aydoğan (29) yönetimindeki 53 LA 889 plakalı otomobil, Erzurum-Çat-Bingöl kara yolunun Konaklı Kayak Merkezi Kavşağı yakınlarında, önce kar direğine sonrasında ise yol kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarptı.

Sürücü ile polis memuru eşi Hilal (27) ve çocukları 1 yaşındaki Aybars Ulu Aydoğan yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilal Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı baba ile bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Elazığ'da görevli Beşir ve Hilal Aydoğan çiftinin Trabzon'a tayinlerinin çıktığı ve tatil için memleketleri Rize'ye gittikleri öğrenildi.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

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