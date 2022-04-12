Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Özkan Aydın - Güncel
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Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü

Bir son dakika haberine göre ERMENİSTAN'da, dün akşam Türkiye sınırına yakın sazlık alanda barınan domuzları kaçırmak için çıkartıldığı belirtilen yangın, sabaha karşı söndürüldü.

ERMENİSTAN'da, dün akşam Türkiye sınırına yakın sazlık alanda barınan domuzları kaçırmak için çıkartıldığı belirtilen yangın, sabaha karşı söndürüldü.

Türkiye ile Ermenistan sınırını belirleyen Aras Nehri boyunca devam eden sazlıkta barınan yaban domuzlarını kaçırmak için Ermeniler tarafından dün akşam saatlerinde çıkartılan yangın, kontrolden çıktı, ormana sıçradı. Yangın, Tuzluca ilçesinin sınıra yakın bir noktadaki Turabi köyünden de çıplak gözle görüldü. Yangın sabaha karşı söndürüldü. Köylüler, yangında büyük bir alanın zarar gördüğünü söyledi.


Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Güncel

Ermenistan, Türkiye, Yangın, Güncel, Haberler

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