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Son dakika haberleri... Endonezya ve ABD ortak askeri tatbikatı

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Son dakika haberlerine göre Endonezya ve ABD Ordusu askerleri, Endonezya'nın Dabosingkep bölgesinde bulunan Riau Adasında "Süper Garuda Kalkanı" ortak askeri tatbikatına katıldı.

Endonezya ve ABD Ordusu askerleri, Endonezya'nın Dabosingkep bölgesinde bulunan Riau Adasında "Süper Garuda Kalkanı" ortak askeri tatbikatına katıldı. 14 ülkeden 5.069 personelin katıldığı yıllık askeri tatbikat, 14 Ağustos'ta sona erecek.

AA / Dwi Ari Prastyanto - Güncel

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