Son dakika haberleri | Edirne'de boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın yaralandı
Son dakika gündem haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın yaralandı.
- Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın yaralandı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'taki evinin önüne gelen Y.D, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bacağından yaralanan Y.D. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheli A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / İlker Gürel - Güncel