Eczane çalışanlarına küfürler savurup ölümle tehdit eden şüpheli gözaltında - Haberler

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Eczane çalışanlarına küfürler savurup ölümle tehdit eden şüpheli gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Ataşehir'de bir eczanenin adresini bulamadığı gerekçesiyle eczane çalışanlarına küfürler savurup ölümle tehdit eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre şüpheli, dün saat 13.45 sıralarında annesinin ilaçlarını almak için İçerenköy Mahallesi, İçerönköy Yolu Caddesi'nde bulunan eczaneyi aradı.

Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti. Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi. Reçetedeki ilaçları eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı.

Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi. Eczanedekiler korku ve panik yaşadı. Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi. Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı.

Eczane çalışanlarına küfürler savurup ölümle tehdit eden şüpheli gözaltında

Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi .Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda E.T. (30) olduğu tespit edilen şüpheli, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ataşehir Eczane Güncel Haberler

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