Eczane çalışanlarına küfürler savurup ölümle tehdit eden şüpheli gözaltında

İddiaya göre şüpheli, dün saat 13.45 sıralarında annesinin ilaçlarını almak için İçerenköy Mahallesi, İçerönköy Yolu Caddesi'nde bulunan eczaneyi aradı.

ECZANEYE GELEREK KÜFÜRLER SAVURDU

Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti. Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi. Reçetedeki ilaçları eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı.

BİLGİSAYARA YUMRUK ATTI

Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi. Eczanedekiler korku ve panik yaşadı. Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi. Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı.

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi .Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda E.T. (30) olduğu tespit edilen şüpheli, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel