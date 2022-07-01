Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Üçlü muhtıra) Bundan sonra PKK ve FETÖ üyeleri için terör propagandası yapmak, ülkemiz ve vatandaşımıza saldırmak, ortalığı...
AA - Zafer Çakmak - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Üçlü muhtıra) Bundan sonra PKK ve FETÖ üyeleri için terör propagandası yapmak, ülkemiz ve vatandaşımıza saldırmak, ortalığı yakıp yıkmak çok daha zorlaşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Üçlü muhtıra) Bundan sonra PKK ve FETÖ üyeleri için terör propagandası yapmak, ülkemiz ve vatandaşımıza saldırmak, ortalığı yakıp yıkmak çok daha zorlaşacak
AA / Zafer Çakmak - Güncel