Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Üçlü muhtıra) Bundan sonra PKK ve FETÖ üyeleri için terör propagandası yapmak, ülkemiz ve vatandaşımıza saldırmak, ortalığı... Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Üçlü muhtıra) Bundan sonra PKK ve FETÖ üyeleri için terör propagandası yapmak, ülkemiz ve vatandaşımıza saldırmak, ortalığı yakıp yıkmak çok daha zorlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Üçlü muhtıra) Bundan sonra PKK ve FETÖ üyeleri için terör propagandası yapmak, ülkemiz ve vatandaşımıza saldırmak, ortalığı yakıp yıkmak çok daha zorlaşacak AA / Zafer Çakmak - Güncel Recep Tayyip Erdoğan PKK Güncel Haberler Son Dakika

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