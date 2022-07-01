Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pınar Gültekin kararı) İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve tartışmaya açılabilir. - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pınar Gültekin kararı) İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve tartışmaya açılabilir.

AA - Zafer Çakmak - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Pınar Gültekin kararı) İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve tartışmaya açılabilir.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pınar Gültekin kararı) İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve tartışmaya açılabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pınar Gültekin kararı) İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve tartışmaya açılabilir. Bir vahşet söz konusu, bu vahşet bu millete yakışmaz."

AA / Zafer Çakmak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Pınar Gültekin Güncel Haberler Son Dakika

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