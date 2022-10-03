Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz"

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.(4)

"(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz."

Kaynak: AA / Bayram Akkaya - Güncel

Merkez Yürütme Kurulu Onur Şener AK Parti Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title