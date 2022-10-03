Son dakika haberleri | Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz"
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Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.(4)
"(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz."
Kaynak: AA / Bayram Akkaya - Güncel