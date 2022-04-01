Son dakika haberleri: Bursa'da orman yangını (3)

DAĞYENİCE MAHALLESİ'NDE DE ORMAN YANGINI

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi'ndeki ormanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Üreticilere ait birçok arı kovanı yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Nevruz İLİMDAROGLU/ BURSA,