Son dakika haberleri | Bursa'da devrilen çimento yüklü kamyonun sürücüsü öldü Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Mehmet Nuri Çalışki (29) idaresindeki 34 ZV 8322 plakalı çimento yüklü kamyon, İznik- Yenişehir kara yolunun Derbent Mahallesi mevkisinde ağaçlık alana devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kamyondan savrulan sürücünün öldüğünü belirledi. Çalışki'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güncel AA / Şenol Poyraz Mehmet Nuri Yenişehir İznik Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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