Son dakika haberi! Vali Çağatay operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Hatip Atalay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Hatip Atalay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Yaralı güvenlik korucusunun sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Çağatay, ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BİTLİS
İhlas Haber Ajansı / Güncel