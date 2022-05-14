Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Beyoğlu'nda arama noktasında yapılan kontrolde, bir kişinin üzerinde 3 tabanca bulundu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda arama noktasında yapılan kontrolde, bir kişinin üzerinde 3 tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştireceği program öncesinde kurulan arama noktasında durumundan şüphelenilen M.A.K. (23), güvenlik güçlerince durduruldu.

M.A.K'nin üzerinde yapılan aramada, belinde 3 tabanca ve bu silahlara ait toplam 9 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Malatya'da kasten yaralama, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, sahtecilik, dolandırıcılık, parada sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ve hakkında herhangi bir arama kararı bulunmadığı tespit edildi.

M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Beyoğlu, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title