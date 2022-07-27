Son dakika haberleri... Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (3)
Son dakika gündem haberi: ÇANAKKALE'DEN AYRILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ezine Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıktan sonra Lapseki ilçesinde TÜMAD Madenciliği ziyaret etti.
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ÇANAKKALE'DEN AYRILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ezine Millet Bahçesi'nin açılışını yaptıktan sonra Lapseki ilçesinde TÜMAD Madenciliği ziyaret etti. Çardak beldesindeki Teknopark ek bina inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Varank, son olarak Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.
Burak GEZEN/ÇANAKKALE,
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel