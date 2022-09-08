Çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Antalya'da Kepez ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Antalya'da Kepez ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Okan Şahin'in (39) kullandığı 07 ATC 807 plakalı motosiklet, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fasıl Kısakürek Caddesi'nde Faruk M. (28) yönetimindeki belediyeye ait 07 BBJ 288 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kamyonun altından çıkarılan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Gülsem Adam Okan Şahin Motosiklet Antalya Kepez Güncel Haberler

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