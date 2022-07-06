Konya'daki saldırının gerekçesi belli oldu! 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'daki saldırının gerekçesi belli oldu! 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş

Demirören Haber Ajansı - Hasan Dönmez - Güncel
 - Güncelleme:

Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın, 1 ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli Hacı Mehmet Akçay, bugün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti.

Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Konya'daki saldırının gerekçesi belli oldu! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş

O sırada hastanede bulunan doktorların müdahale ettiği doktor Karakaya ile saldırıyı gerçekleştiren Akçay, kurtarılamadı.

Konya'daki saldırının gerekçesi belli oldu! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş

Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel

Ekrem Karakaya Mehmet Akçay Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title