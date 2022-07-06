Konya'daki saldırının gerekçesi belli oldu! 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın, 1 ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli Hacı Mehmet Akçay, bugün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti. AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ O sırada hastanede bulunan doktorların müdahale ettiği doktor Karakaya ile saldırıyı gerçekleştiren Akçay, kurtarılamadı. ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel Ekrem Karakaya Mehmet Akçay Konya Güncel Haberler

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